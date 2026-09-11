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Кофемолка Maxwell MW-1703(W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Maxwell MW-1703(W)

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Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 1
Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 2
Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 3
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Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 7
Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 8
Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 9
Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 1
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 2
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 3
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 4
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 5
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 6
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 7
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 8
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 9
  • Кофемолка Maxwell MW-1703(W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554650
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Кофемолка
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
644

Описание товара Кофемолка Maxwell MW-1703(W)

Maxwell MW-1703 W – мощная и надежная кофемолка от ведущего европейского производителя, который прошел все испытания качества выпускаемой продукции. Maxwell славится своей сверхнадежной и экологичной техникой. Компания производит кофемолки как на общеевропейский, так и мировой рынок. Кофемолка MW-1703 W отличается своей мобильностью и практичностью. Несмотря на свои сравнительно небольшие габариты, она является достаточно мощной, что позволяет быстро перемолоть натуральный ароматный кофе. При снятии верхней крышки кнопка включения блокируется из-за соображений безопасности.

Отзывы о товаре Кофемолка Maxwell MW-1703(W)




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Кофемолка
Описание
Maxwell MW-1703 W – мощная и надежная кофемолка от ведущего европейского производителя, который прошел все испытания качества выпускаемой продукции. Maxwell славится своей сверхнадежной и экологичной техникой. Компания производит кофемолки как на общеевропейский, так и мировой рынок. Кофемолка MW-1703 W отличается своей мобильностью и практичностью. Несмотря на свои сравнительно небольшие габариты, она является достаточно мощной, что позволяет быстро перемолоть натуральный ароматный кофе. При снятии верхней крышки кнопка включения блокируется из-за соображений безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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