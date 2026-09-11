Кофемолка Maxwell MW-1703(W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554650
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
644
Описание товара Кофемолка Maxwell MW-1703(W)
Maxwell MW-1703 W – мощная и надежная кофемолка от ведущего европейского производителя, который прошел все испытания качества выпускаемой продукции. Maxwell славится своей сверхнадежной и экологичной техникой. Компания производит кофемолки как на общеевропейский, так и мировой рынок. Кофемолка MW-1703 W отличается своей мобильностью и практичностью. Несмотря на свои сравнительно небольшие габариты, она является достаточно мощной, что позволяет быстро перемолоть натуральный ароматный кофе. При снятии верхней крышки кнопка включения блокируется из-за соображений безопасности.
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Maxwell MW-1703 W – мощная и надежная кофемолка от ведущего европейского производителя, который прошел все испытания качества выпускаемой продукции. Maxwell славится своей сверхнадежной и экологичной техникой. Компания производит кофемолки как на общеевропейский, так и мировой рынок. Кофемолка MW-1703 W отличается своей мобильностью и практичностью. Несмотря на свои сравнительно небольшие габариты, она является достаточно мощной, что позволяет быстро перемолоть натуральный ароматный кофе. При снятии верхней крышки кнопка включения блокируется из-за соображений безопасности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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