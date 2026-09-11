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Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100 хром

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Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 1
Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 2
Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 3
Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 4
Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 1
  • Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 2
  • Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 3
  • Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 4
  • Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541900
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х5
Вес, г.
161

Описание товара Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100 хром

Встраиваемые универсальные диспенсеры помогут поддерживать красивый внешний вид кухни или ванной комнаты. Это незаменимый аксессуар, который выполняет несколько функций. Во-первых, экономия расхода моющего средства или жидкого мыла. Во-вторых, избавляет от визуального шума. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы гарантирует приятное взаимодействие с продуктом. Длина носика составляет 75мм, поэтому будет удобна для использования на любом типе и размере раковины.

Отзывы о товаре Универсальный диспенсер AM.PM X-Joy A8437100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемые универсальные диспенсеры помогут поддерживать красивый внешний вид кухни или ванной комнаты. Это незаменимый аксессуар, который выполняет несколько функций. Во-первых, экономия расхода моющего средства или жидкого мыла. Во-вторых, избавляет от визуального шума. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы гарантирует приятное взаимодействие с продуктом. Длина носика составляет 75мм, поэтому будет удобна для использования на любом типе и размере раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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