Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 110 руб. 1 890 руб.
В наличии
Код товара: 469898
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Загружаем...
1 110 руб. -41%
1 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x115x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
320
Описание товара Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.
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Бренд
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x115x45
Страна производитель
Китай
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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