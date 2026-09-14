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Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)

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Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 1
Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 2
Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
  • Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 1
  • Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 2
  • Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 110 руб.  1 890 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)
1 110 руб. -41%
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x115x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
320

Описание товара Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)

Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Отзывы о товаре Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x115x45
Страна производитель
Китай
Описание
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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