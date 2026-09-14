Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 180 руб. 1 800 руб.
В наличии
Код товара: 470764
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 180 руб. -34%
1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x20x276
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х8
Вес, г.
270
Описание товара Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.
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Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x20x276
Страна производитель
Китай
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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