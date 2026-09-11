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Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4

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Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529015
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
30х25х3
Вес, г.
200

Описание товара Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4

Материнская плата GIGABYTE B660 DS3H подойдет для создания мощной системы в компактном исполнении. Модель соответствует типоразмеру ATX. Основой платформы выступает чипсет Intel B660 и сокет LGA 1700, что позволяет задействовать широкий модельный ряд процессоров. Также материнская плата поддерживает установку видеокарт, благодаря 5 линиям PCI-E 3.0 x16. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 128 ГБ типа DDR4 с частотой до 5333 МГц. Для ее установки предусмотрено 4 DIMM-слота. Файловое хранилище может быть представлено 4 дисками SATA, а также 2 накопителями типа M.2.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата GIGABYTE B660 DS3H подойдет для создания мощной системы в компактном исполнении. Модель соответствует типоразмеру ATX. Основой платформы выступает чипсет Intel B660 и сокет LGA 1700, что позволяет задействовать широкий модельный ряд процессоров. Также материнская плата поддерживает установку видеокарт, благодаря 5 линиям PCI-E 3.0 x16. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 128 ГБ типа DDR4 с частотой до 5333 МГц. Для ее установки предусмотрено 4 DIMM-слота. Файловое хранилище может быть представлено 4 дисками SATA, а также 2 накопителями типа M.2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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