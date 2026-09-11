Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529015
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х25х3
Вес, г.
200
Описание товара Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4
Материнская плата GIGABYTE B660 DS3H подойдет для создания мощной системы в компактном исполнении. Модель соответствует типоразмеру ATX. Основой платформы выступает чипсет Intel B660 и сокет LGA 1700, что позволяет задействовать широкий модельный ряд процессоров. Также материнская плата поддерживает установку видеокарт, благодаря 5 линиям PCI-E 3.0 x16. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 128 ГБ типа DDR4 с частотой до 5333 МГц. Для ее установки предусмотрено 4 DIMM-слота. Файловое хранилище может быть представлено 4 дисками SATA, а также 2 накопителями типа M.2.
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Материнская плата GIGABYTE B660 DS3H подойдет для создания мощной системы в компактном исполнении. Модель соответствует типоразмеру ATX. Основой платформы выступает чипсет Intel B660 и сокет LGA 1700, что позволяет задействовать широкий модельный ряд процессоров. Также материнская плата поддерживает установку видеокарт, благодаря 5 линиям PCI-E 3.0 x16. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 128 ГБ типа DDR4 с частотой до 5333 МГц. Для ее установки предусмотрено 4 DIMM-слота. Файловое хранилище может быть представлено 4 дисками SATA, а также 2 накопителями типа M.2.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B660 S1700 ATX B660 DS3H DDR4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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