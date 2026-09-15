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Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)

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Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
270 руб.  440 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 528160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
270 руб. -39%
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, г.
180

Описание товара Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)

Держатель пластиковый черный для наждачной бумаги с металлическим прижимом 210х105мм MOS 39716М. Держатель для наждачной бумаги используется при обработке плоских поверхностей.



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Отзывы о товаре Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Описание
Держатель пластиковый черный для наждачной бумаги с металлическим прижимом 210х105мм MOS 39716М. Держатель для наждачной бумаги используется при обработке плоских поверхностей.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М) - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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