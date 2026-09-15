Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%270 руб. 440 руб.
В наличии
Код товара: 528160
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -39%
440 руб.
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Характеристики
Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, г.
180
Описание товара Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
Держатель пластиковый черный для наждачной бумаги с металлическим прижимом 210х105мм MOS 39716М. Держатель для наждачной бумаги используется при обработке плоских поверхностей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Держатель пластиковый черный для наждачной бумаги с металлическим прижимом 210х105мм MOS 39716М. Держатель для наждачной бумаги используется при обработке плоских поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М) - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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