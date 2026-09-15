Кельма бетонщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 611793
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х10
Вес, г.
280
Описание товара Кельма бетонщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КБ
Кельма бетонщика с деревянной усиленной ручкой СИБИН КБ 0820-2_z01 служит для зачерпывания и разравнивания раствора. Надежна и обладает долговечностью. Имеет стальное полотно с порошковым покрытием, которое исключает налипание раствора. На конце деревянной рукоятки расположен оцинкованный боек для подбивки кирпича при постановке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитКельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитКельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП
-
В наличииЦена 330 руб. 460 руб.83 руб. в СплитГладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКельма штукатура СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КШ
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитКельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКельма бетонщика STAYER с деревянной усиленной ручкой КБ
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКельма бетонщика ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КБ
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКельма штукатура STAYER с деревянной усиленной ручкой КШ
Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Кельма бетонщика с деревянной усиленной ручкой СИБИН КБ 0820-2_z01 служит для зачерпывания и разравнивания раствора. Надежна и обладает долговечностью. Имеет стальное полотно с порошковым покрытием, которое исключает налипание раствора. На конце деревянной рукоятки расположен оцинкованный боек для подбивки кирпича при постановке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кельма бетонщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КБ – стоимость товара 330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кельма бетонщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КБ