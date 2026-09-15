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Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М)

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Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 1
Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 2
Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 3
Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 4
Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
  • Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 1
  • Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 2
  • Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 3
  • Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 4
  • Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
330 руб.  460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 528144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М)
330 руб. -28%
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х13
Вес, г.
260

Описание товара Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М)

Зубчатая гладилка MOS предназначена для нанесения и распределения строительных смесей, клеевых составов и различных растворов по поверхности. Полотно из инструментальной стали обладает высокой износостойкостью. Полировка полотна предотвращает прилипание материала. Пластиковая эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MOS
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Зубчатая гладилка MOS предназначена для нанесения и распределения строительных смесей, клеевых составов и различных растворов по поверхности. Полотно из инструментальной стали обладает высокой износостойкостью. Полировка полотна предотвращает прилипание материала. Пластиковая эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гладилка стальная MOS пластиковая ручка 280х130 мм, зубчатая 8х8 мм (05118М) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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