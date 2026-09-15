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Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП

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Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 1
Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 2
Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
  • Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 1
  • Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 2
  • Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х8
Вес, г.
235

Описание товара Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП

Кельма ЗУБР КП 08215-4 используется при нанесении и разравнивании строительных растворов. Полотно имеет форму овала, что очень удобно при укладке печей - легко замазывать вертикальные швы и подрезать лишний раствор.



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Отзывы о товаре Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма ЗУБР КП 08215-4 используется при нанесении и разравнивании строительных растворов. Полотно имеет форму овала, что очень удобно при укладке печей - легко замазывать вертикальные швы и подрезать лишний раствор.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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