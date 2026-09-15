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Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО

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Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х8
Вес, г.
170

Описание товара Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО

Кельма отделочника ЗУБР с пластмассовой ручкой КО 08215-1 выполнена в форме трапеции. Такой кельмой обычно перемешивают растворы и наносят штукатурно-отделочные материалы на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы имеет антикоррозийное покрытие.



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Отзывы о товаре Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма отделочника ЗУБР с пластмассовой ручкой КО 08215-1 выполнена в форме трапеции. Такой кельмой обычно перемешивают растворы и наносят штукатурно-отделочные материалы на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы имеет антикоррозийное покрытие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма отделочника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КО - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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