Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 160мм
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Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 611781
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х10
Вес, г.
200
Описание товара Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 160мм
Кельма STAYER 0830-16 выполнена в форме трапеции размером 160 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на поверхность. Нержавеющее стальное полотно обеспечивает прочность конструкции, а двухкомпонентная ручка удобство в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Кельма STAYER 0830-16 выполнена в форме трапеции размером 160 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на поверхность. Нержавеющее стальное полотно обеспечивает прочность конструкции, а двухкомпонентная ручка удобство в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 160мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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