Кельма STAYER ?PROFI?, сердце, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 185х150мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 611785
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х10
Вес, г.
260
Описание товара Кельма STAYER ?PROFI?, сердце, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 185х150мм
Кельма STAYER ПРОФИ 08293 выполнена в форме сердца размером 185х150 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы защищено от коррозии. Вес инструмента составляет всего 0.27 кг., что позволяет работать длительное время.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Кельма STAYER ПРОФИ 08293 выполнена в форме сердца размером 185х150 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы защищено от коррозии. Вес инструмента составляет всего 0.27 кг., что позволяет работать длительное время.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кельма STAYER ?PROFI?, сердце, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 185х150мм - по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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