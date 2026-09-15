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Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм

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Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 1
Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 2
Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
  • Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 1
  • Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 2
  • Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
140

Описание товара Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм

Кельма STAYER 0835 выполнена в форме угла и имеет размеры 80х60 мм. Эта кельма применяется для выравнивания внешних углов при строительстве или отделке помещений. Полотно кельмы изготовлено из нержавеющей стали.



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Отзывы о товаре Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма STAYER 0835 выполнена в форме угла и имеет размеры 80х60 мм. Эта кельма применяется для выравнивания внешних углов при строительстве или отделке помещений. Полотно кельмы изготовлено из нержавеющей стали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма STAYER ?PROFI? для внешних углов, нержавеющее полотно, 80х60мм - по цене 390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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