Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig
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Характеристики
Описание товара Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig
JET Kid Peppa Pig - детские часы с оформлением в стиле Свинки Пеппы, ориентированные на дошкольников и младших школьников. Устройство совмещает функции часов и развивающей игрушки с простым управлением.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт детям от 3-4 лет, которые только учатся определять время и пользоваться гаджетами. Часы помогают заинтересовать ребёнка персонажем Пеппы, привить привычку ориентироваться по времени и использовать будильники.
Функции и развлечение
Есть цифровой циферблат с разными вариантами оформления, будильник, таймер и секундомер. Встроенные обучающие мини-игры помогают ребёнку тренировать счёт, сравнение, сортировку и внимание.
Конструкция и удобство
Часы имеют защитную крышку-клапан с изображением Пеппы и простой для ребёнка ремешок с регулировкой. Устройство работает от сменной батарейки формата CR2450, которую при регулярном использовании нужно периодически менять.
Важные нюансы перед покупкой
JET Kid Peppa Pig ориентированы прежде всего на обучение и игру, а не на GPS-трекер, поэтому родительского контроля по геолокации у них нет. Модель подойдёт, если важнее развивающая функция и интерес ребёнка к персонажу, а не полноценные "родительские" возможности вроде отслеживания местоположения.
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Теги товара: Женские умные часы
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JET Kid Peppa Pig - детские часы с оформлением в стиле Свинки Пеппы, ориентированные на дошкольников и младших школьников. Устройство совмещает функции часов и развивающей игрушки с простым управлением.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт детям от 3-4 лет, которые только учатся определять время и пользоваться гаджетами. Часы помогают заинтересовать ребёнка персонажем Пеппы, привить привычку ориентироваться по времени и использовать будильники.
Функции и развлечение
Есть цифровой циферблат с разными вариантами оформления, будильник, таймер и секундомер. Встроенные обучающие мини-игры помогают ребёнку тренировать счёт, сравнение, сортировку и внимание.
Конструкция и удобство
Часы имеют защитную крышку-клапан с изображением Пеппы и простой для ребёнка ремешок с регулировкой. Устройство работает от сменной батарейки формата CR2450, которую при регулярном использовании нужно периодически менять.
Важные нюансы перед покупкой
JET Kid Peppa Pig ориентированы прежде всего на обучение и игру, а не на GPS-трекер, поэтому родительского контроля по геолокации у них нет. Модель подойдёт, если важнее развивающая функция и интерес ребёнка к персонажу, а не полноценные "родительские" возможности вроде отслеживания местоположения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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