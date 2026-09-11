Описание товара Детские умные часы Jet Kid Peppa Pig

JET Kid Peppa Pig - детские часы с оформлением в стиле Свинки Пеппы, ориентированные на дошкольников и младших школьников. Устройство совмещает функции часов и развивающей игрушки с простым управлением.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт детям от 3-4 лет, которые только учатся определять время и пользоваться гаджетами. Часы помогают заинтересовать ребёнка персонажем Пеппы, привить привычку ориентироваться по времени и использовать будильники.

Функции и развлечение

Есть цифровой циферблат с разными вариантами оформления, будильник, таймер и секундомер. Встроенные обучающие мини-игры помогают ребёнку тренировать счёт, сравнение, сортировку и внимание.

Конструкция и удобство

Часы имеют защитную крышку-клапан с изображением Пеппы и простой для ребёнка ремешок с регулировкой. Устройство работает от сменной батарейки формата CR2450, которую при регулярном использовании нужно периодически менять.

Важные нюансы перед покупкой

JET Kid Peppa Pig ориентированы прежде всего на обучение и игру, а не на GPS-трекер, поэтому родительского контроля по геолокации у них нет. Модель подойдёт, если важнее развивающая функция и интерес ребёнка к персонажу, а не полноценные "родительские" возможности вроде отслеживания местоположения.