Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray
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Характеристики
Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray
? Комплексный мониторинг здоровья. Устройство оснащено системой биологического кругового анализа, которая круглосуточно отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), проводит тренировки дыхания, анализирует сон, состояние здоровья женщин и уровень стресса. ? Профессиональный спортивный помощник. Поддержка более 150 спортивных режимов и 18 специализированных алгоритмов. Водонепроницаемость на уровне 5ATM и 10-осевые датчики обеспечивают точное отслеживание движений и работу в реальном времени с GPS. ? Умный помощник для повседневной жизни. Возможность звонков через Bluetooth, получение уведомлений, встроенные инструменты для здоровья, функция поиска телефона и поддержка NFC. Устройство оснащено встроенным чипом GNSS и поддерживает 5 глобальных систем спутниковой навигации: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. ? Яркий HD-дисплей. AMOLED UHD-экран диагональю 1,32 дюйма с металлическим корпусом и керамическим покрытием обеспечивает стильный и премиальный внешний вид. ? Ультрапродолжительное время работы. Оптимизировано для максимальной производительности и энергоэффективности: Режим базовой работы: до 50 дней Режим ежедневного использования: до 15 дней Режим звонков: до 7 часов Режим GPS: до 15 часов
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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