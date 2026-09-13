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Умные часы Mibro T2 Deep Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Mibro T2 Deep Blue

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Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 1
Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 2
Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro T2
Цвета корпуса
синий
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
металл
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 1
  • Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 2
  • Умные часы Mibro T2 Deep Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705984
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro T2
Цвета корпуса
синий
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 130 до 240 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, компас, пульсометр
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
240
Габариты
50.95x254x11.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
200

Описание товара Умные часы Mibro T2 Deep Blue

Смарт-часы Mibro Watch T2 оснащены датчиками для измерения пульса, уровня стресса и восстановления, длительности и качества сна. Квадратный AMOLED-экран на 1.75 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает около 10 дней автономной работы.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro T2 Deep Blue




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro T2
Цвета корпуса
синий
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 130 до 240 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
Развернуть
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, компас, пульсометр
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
240
Габариты
50.95x254x11.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro Watch T2 оснащены датчиками для измерения пульса, уровня стресса и восстановления, длительности и качества сна. Квадратный AMOLED-экран на 1.75 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает около 10 дней автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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