Top.Mail.Ru
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 1
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 2
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 3
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Материал ремешка
кожа
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Емкость аккумулятора, мAч
460
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 1
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 2
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 3
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
250

Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green

Смарт-часы Mibro Lite 3 Pro оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.32 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 15 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой, принимать входящие вызовы.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Развернуть
Вибрация
да
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro Lite 3 Pro оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.32 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 15 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой, принимать входящие вызовы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...