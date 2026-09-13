Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Материал ремешка
кожа
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Емкость аккумулятора, мAч
460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
250
Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green
Смарт-часы Mibro Lite 3 Pro оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.32 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 15 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой, принимать входящие вызовы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы, Мужские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Purple Polymer
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Black Polymer
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Black Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Green Alum Case
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Purple Alum
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 20 990 руб. 29 990 руб.5248 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика, металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Развернуть
Вибрация
да
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Mibro Lite 3 Pro оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.32 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 15 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой, принимать входящие вызовы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы, Мужские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы, Мужские умные часы
Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Mibro Lite3 Pro Blackish Green