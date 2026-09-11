Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck Обновленная версия популярного фитнес-браслета HUAWEI Watch Fit. новинка сохранила главную особенность серии — большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.64 дюйма и разрешением 456х280 пикселей. Он демонстрирует высокую плотность пикселей на дюйм и отображает 16.7 миллиона цветов. Для него доступно большое количество циферблатов. Реализована и функция всегда включенного экрана. Новая версия браслета работает на базе более совершенного программного обеспечения. Так, алгоритмы технологии TruSleep 3.0 распознают стадии сна точнее на 10%, а технология TruSeen 5.0 обеспечивает улучшенный мониторинг сердечного ритма в режиме 24/7. Доступна также функция измерения кислорода в крови, отслеживания уровня стресса и мониторинга женского здоровья. Фитнес-браслет HUAWEI Watch Fit SE поддерживает более 100 режимов тренировок, среди них 4 новых — футбол, падел-тенис, баскетбол и киберспорт. Шесть видов спорта гаджет умеет определять автоматически. Показатели с тренировок позволят получить полезные статистические данные, которые помогут лучше понять состояние своего организма и улучшить спортивные результаты. Устройство также поддерживает функции поиска телефона, управления музыкой, будильника, уведомлений о входящих вызовах и быстрых текстовых ответов. Фитнес-браслет способен проработать до 9 дней в энергосберегающем режиме и до 6 дней — в режиме обычного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Мужские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Purple Polymer
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Black Polymer
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Green Alum Case
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Black Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Purple Alum
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWC) Black
-
В наличииЦена 20 990 руб. 29 990 руб.5248 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Мужские умные часы
Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck