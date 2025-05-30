Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Разрешение экрана
450?390
Время работы в активном режиме
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%8 520 руб. 9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658640
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
450?390
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
100
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 в алюминиевом корпусе предлагают выбор среди 150 тренировок для поддержания физической формы. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пульс, уровень стресса. Данные отображаются на AMOLED-дисплее диагональю 1.97 дюйма. Чувствительный сенсор корректирует яркость экрана, руководствуясь уровнем внешнего освещения. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 работают в активном режиме на протяжении 480 ч. Женский календарь позволяет контролировать симптомы и вносить информацию о цикле. Фиксация на запястье производится с помощью силиконового ремешка.
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Теги товара: Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
450?390
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Развернуть
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 в алюминиевом корпусе предлагают выбор среди 150 тренировок для поддержания физической формы. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пульс, уровень стресса. Данные отображаются на AMOLED-дисплее диагональю 1.97 дюйма. Чувствительный сенсор корректирует яркость экрана, руководствуясь уровнем внешнего освещения. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 работают в активном режиме на протяжении 480 ч. Женский календарь позволяет контролировать симптомы и вносить информацию о цикле. Фиксация на запястье производится с помощью силиконового ремешка.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Достоинства:
Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Достоинства:
Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил