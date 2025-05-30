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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray

10 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 3
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 11
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 12
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 13
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 14
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 15
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 16
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 18
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 19
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 21
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 22
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 23
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 24
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 25
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 33
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 34
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Разрешение экрана
450?390
Время работы в активном режиме
480
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  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 21
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 22
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 23
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 24
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 25
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 26
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 27
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 28
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 29
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 30
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 31
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 32
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 33
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 34
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
8 520 руб.  9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658640
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
450?390
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
100

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 в алюминиевом корпусе предлагают выбор среди 150 тренировок для поддержания физической формы. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пульс, уровень стресса. Данные отображаются на AMOLED-дисплее диагональю 1.97 дюйма. Чувствительный сенсор корректирует яркость экрана, руководствуясь уровнем внешнего освещения. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 работают в активном режиме на протяжении 480 ч. Женский календарь позволяет контролировать симптомы и вносить информацию о цикле. Фиксация на запястье производится с помощью силиконового ремешка.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рамиль И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
450?390
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Развернуть
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 в алюминиевом корпусе предлагают выбор среди 150 тренировок для поддержания физической формы. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пульс, уровень стресса. Данные отображаются на AMOLED-дисплее диагональю 1.97 дюйма. Чувствительный сенсор корректирует яркость экрана, руководствуясь уровнем внешнего освещения. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 4 работают в активном режиме на протяжении 480 ч. Женский календарь позволяет контролировать симптомы и вносить информацию о цикле. Фиксация на запястье производится с помощью силиконового ремешка.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рамиль И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил


Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7848GL) Silver Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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