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Умные часы Mibro GS Active White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Mibro GS Active White

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Умные часы Mibro GS Active White - фото 2
Умные часы Mibro GS Active White - фото 3
Умные часы Mibro GS Active White - фото 4
Умные часы Mibro GS Active White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Mibro GS Active White - фото 1
  • Умные часы Mibro GS Active White - фото 2
  • Умные часы Mibro GS Active White - фото 3
  • Умные часы Mibro GS Active White - фото 4
  • Умные часы Mibro GS Active White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705981
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
392
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47x11.8x47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
200

Описание товара Умные часы Mibro GS Active White

Смарт-часы Mibro GS Active оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.3 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики считают пройденные шаги, следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 20 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Mibro GS Active White




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.3
Развернуть
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
392
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47x11.8x47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro GS Active оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.3 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики считают пройденные шаги, следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 20 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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