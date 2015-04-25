Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Мужские умные часы , с GPS , Металлические , Женские умные часы , Фитнес браслеты , Для детей , С NFC , для android , Для iOS , Умные фитнес часы , С SIM-картой
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Достоинства:
Экономичное решение для спорта!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Купил для бега - GPS работает точно, отслеживает маршрут и скорость. Водонепроницаемость 5 АТМ позволяет не снимать во время душа. Цена/качество просто отличные!
Достоинства:
Идеальное решение для фитнеса!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для тренировок - отслеживает все виды активности, включая плавание. Пульсометр точный, показатели соответствуют другим медицинским устройствам. Автономности хватает на заявленные 16 дней.
Достоинства:
Стильный и функциональный гаджет!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Браслет в цвете Mystic Rose выглядит очень элегантно, подходит как к спортивной, так и к повседневной одежде. AMOLED-экран яркий и четкий, все данные отлично читаются даже на солнце. Особенно порадовала увеличенная до 1.5" диагональ!
Достоинства:
Надежный компаньон для повседневной жизни)
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую как замену обычному будильнику - вибрация тихая, но ощутимая. Уведомления с телефона приходят вовремя, можно отвечать на сообщения. Браслет легкий и почти не ощущается на руке.
Достоинства:
Мощный помощник для здоровья
Недостатки:
Не нашел!
Комментарий:
Брал для контроля здоровья - браслет отлично отслеживает сон, пульс, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose
Достоинства:
Экономичное решение для спорта!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Купил для бега - GPS работает точно, отслеживает маршрут и скорость. Водонепроницаемость 5 АТМ позволяет не снимать во время душа. Цена/качество просто отличные!
Достоинства:
Идеальное решение для фитнеса!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для тренировок - отслеживает все виды активности, включая плавание. Пульсометр точный, показатели соответствуют другим медицинским устройствам. Автономности хватает на заявленные 16 дней.
Достоинства:
Стильный и функциональный гаджет!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Браслет в цвете Mystic Rose выглядит очень элегантно, подходит как к спортивной, так и к повседневной одежде. AMOLED-экран яркий и четкий, все данные отлично читаются даже на солнце. Особенно порадовала увеличенная до 1.5" диагональ!
Достоинства:
Надежный компаньон для повседневной жизни)
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую как замену обычному будильнику - вибрация тихая, но ощутимая. Уведомления с телефона приходят вовремя, можно отвечать на сообщения. Браслет легкий и почти не ощущается на руке.
Достоинства:
Мощный помощник для здоровья
Недостатки:
Не нашел!
Комментарий:
Брал для контроля здоровья - браслет отлично отслеживает сон, пульс, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес.