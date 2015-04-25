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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose

5 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 19
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Здоровье
мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения, мониторинг передвижения, персональный индекс активности, мониторинг физической активности
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707518
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, пульсометр
Здоровье
мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения, мониторинг передвижения, персональный индекс активности, мониторинг физической активности
Функции
определение местонахождения, экстренный вызов SOS, фонарик, смена дизайна циферблата, список дел, управление воспроизведением, управление жестами
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Мужские умные часы , с GPS , Металлические , Женские умные часы , Фитнес браслеты , Для детей , С NFC , для android , Для iOS , Умные фитнес часы , С SIM-картой

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Евгений

Достоинства:
Экономичное решение для спорта!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Купил для бега - GPS работает точно, отслеживает маршрут и скорость. Водонепроницаемость 5 АТМ позволяет не снимать во время душа. Цена/качество просто отличные!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2028
Екатерина

Достоинства:
Идеальное решение для фитнеса!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для тренировок - отслеживает все виды активности, включая плавание. Пульсометр точный, показатели соответствуют другим медицинским устройствам. Автономности хватает на заявленные 16 дней.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2015
Василиса

Достоинства:
Стильный и функциональный гаджет!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Браслет в цвете Mystic Rose выглядит очень элегантно, подходит как к спортивной, так и к повседневной одежде. AMOLED-экран яркий и четкий, все данные отлично читаются даже на солнце. Особенно порадовала увеличенная до 1.5" диагональ!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Марина

Достоинства:
Надежный компаньон для повседневной жизни)

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую как замену обычному будильнику - вибрация тихая, но ощутимая. Уведомления с телефона приходят вовремя, можно отвечать на сообщения. Браслет легкий и почти не ощущается на руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2009
Даниил

Достоинства:
Мощный помощник для здоровья

Недостатки:
Не нашел!

Комментарий:
Брал для контроля здоровья - браслет отлично отслеживает сон, пульс, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Развернуть
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, пульсометр
Здоровье
мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения, мониторинг передвижения, персональный индекс активности, мониторинг физической активности
Функции
определение местонахождения, экстренный вызов SOS, фонарик, смена дизайна циферблата, список дел, управление воспроизведением, управление жестами
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Мужские умные часы , с GPS , Металлические , Женские умные часы , Фитнес браслеты , Для детей , С NFC , для android , Для iOS , Умные фитнес часы , С SIM-картой
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Евгений

Достоинства:
Экономичное решение для спорта!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Купил для бега - GPS работает точно, отслеживает маршрут и скорость. Водонепроницаемость 5 АТМ позволяет не снимать во время душа. Цена/качество просто отличные!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2028
Екатерина

Достоинства:
Идеальное решение для фитнеса!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для тренировок - отслеживает все виды активности, включая плавание. Пульсометр точный, показатели соответствуют другим медицинским устройствам. Автономности хватает на заявленные 16 дней.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2015
Василиса

Достоинства:
Стильный и функциональный гаджет!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Браслет в цвете Mystic Rose выглядит очень элегантно, подходит как к спортивной, так и к повседневной одежде. AMOLED-экран яркий и четкий, все данные отлично читаются даже на солнце. Особенно порадовала увеличенная до 1.5" диагональ!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Марина

Достоинства:
Надежный компаньон для повседневной жизни)

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую как замену обычному будильнику - вибрация тихая, но ощутимая. Уведомления с телефона приходят вовремя, можно отвечать на сообщения. Браслет легкий и почти не ощущается на руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2009
Даниил

Достоинства:
Мощный помощник для здоровья

Недостатки:
Не нашел!

Комментарий:
Брал для контроля здоровья - браслет отлично отслеживает сон, пульс, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес.


Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR9999GL) Mystic Rose - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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