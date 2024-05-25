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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White

4 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 19
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 20
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707519
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition - версия Smart Band 10 с более премиальным оформлением корпуса и ремешка в цвете Pearl White. Сохраняет 1.72 AMOLED-экран 212x520 и до 21 дня автономной работы при типичном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет функциональность фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, но в более нарядном дизайне, подходящем под деловую одежду или аксессуары. Удобна для контроля шагов, спорта, сна и получения уведомлений без постоянного обращения к смартфону.

Спорт и здоровье

Поддерживаются десятки режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна. Водозащита до 5 ATM позволяет не снимать браслет во время душа или плавания в бассейне.

Смарт-возможности и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Керамический/металлический ободок и светлый ремешок придают устройству более "часовой" вид по сравнению с классическим чёрным трекером.

Важные нюансы перед покупкой

Как и обычный Smart Band 10, версия Ceramic Edition использует фирменные сменные ремешки, поэтому при покупке дополнительных аксессуаров важно выбирать совместимые варианты. Светлый ремешок более маркий, чем чёрный, и может требовать чуть более аккуратного ухода при ежедневном ношении.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2029
Яна

Достоинства:
Идеальное сочетание стиля и технологий! )

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую как аксессуар - браслет отлично дополняет деловой и вечерний образ. Особенно порадовала устойчивость к царапинам благодаря керамическому корпусу. Все функции работают безупречно, от пульсометра до отслеживания сна.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Вика

Достоинства:
Надёжный помощник для здоровья

Недостатки:
Нет их

Комментарий:
Использую для мониторинга состояния - все показатели измеряет точно, включая уровень стресса и качество сна. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес. Браслет водонепроницаем, можно плавать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2008
Олег

Достоинства:
Мощный фитнес-трекер премиум-класса!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Брал для занятий спортом - точность измерений на высоте, особенно радует новый датчик SpO2. 16 дней автономной работы позволяют не беспокоиться о подзарядке. Браслет легкий, несмотря на керамический корпус.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Kira

Достоинства:
Роскошная версия любимого браслета!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Ceramic Edition в жемчужно-белом цвете выглядит просто потрясающе - как настоящее украшение! Керамический корпус придает солидности, а золотой кант создает премиальный образ. AMOLED-экран с диагональю 1.5" радует качеством картинки.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition - версия Smart Band 10 с более премиальным оформлением корпуса и ремешка в цвете Pearl White. Сохраняет 1.72 AMOLED-экран 212x520 и до 21 дня автономной работы при типичном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет функциональность фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, но в более нарядном дизайне, подходящем под деловую одежду или аксессуары. Удобна для контроля шагов, спорта, сна и получения уведомлений без постоянного обращения к смартфону.

Спорт и здоровье

Поддерживаются десятки режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна. Водозащита до 5 ATM позволяет не снимать браслет во время душа или плавания в бассейне.

Смарт-возможности и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Керамический/металлический ободок и светлый ремешок придают устройству более "часовой" вид по сравнению с классическим чёрным трекером.

Важные нюансы перед покупкой

Как и обычный Smart Band 10, версия Ceramic Edition использует фирменные сменные ремешки, поэтому при покупке дополнительных аксессуаров важно выбирать совместимые варианты. Светлый ремешок более маркий, чем чёрный, и может требовать чуть более аккуратного ухода при ежедневном ношении.



Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2029
Яна

Достоинства:
Идеальное сочетание стиля и технологий! )

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую как аксессуар - браслет отлично дополняет деловой и вечерний образ. Особенно порадовала устойчивость к царапинам благодаря керамическому корпусу. Все функции работают безупречно, от пульсометра до отслеживания сна.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Вика

Достоинства:
Надёжный помощник для здоровья

Недостатки:
Нет их

Комментарий:
Использую для мониторинга состояния - все показатели измеряет точно, включая уровень стресса и качество сна. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес. Браслет водонепроницаем, можно плавать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2008
Олег

Достоинства:
Мощный фитнес-трекер премиум-класса!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Брал для занятий спортом - точность измерений на высоте, особенно радует новый датчик SpO2. 16 дней автономной работы позволяют не беспокоиться о подзарядке. Браслет легкий, несмотря на керамический корпус.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Kira

Достоинства:
Роскошная версия любимого браслета!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Ceramic Edition в жемчужно-белом цвете выглядит просто потрясающе - как настоящее украшение! Керамический корпус придает солидности, а золотой кант создает премиальный образ. AMOLED-экран с диагональю 1.5" радует качеством картинки.


Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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