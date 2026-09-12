Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold
Смарт-часы HONOR Watch 4 в алюминиевом корпусе поддерживают дыхательные упражнения, которые позволяют снять напряжение и сконцентрировать внимание. Встроенные датчики контролируют пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. Информация отображается на AMOLED-дисплее диагональю 1.75 дюйма. От одного заряда аксессуар работает на протяжении 336 ч. Смарт-часы HONOR Watch 4 оборудован женским календарем, который служит для внесения данных о цикле и симптомах. Возможность приема звонков и управления композициями предоставляется после синхронизации со смартфоном. Эластичный силиконовый ремешок со съемным механизмом обеспечивает фиксацию модели на запястье любого обхвата.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 20 990 руб. 29 990 руб.5248 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитУмные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan
-
В наличииЦена 52 430 руб.13108 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
-
В наличииЦена 64 530 руб.16133 руб. в СплитWatch Ultimate 2 Green Titanium
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Отзывы о товаре Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold