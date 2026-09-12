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Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold

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Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 1
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 2
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 3
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 4
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 5
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 6
Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Honor Watch 4
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP57
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 1
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 2
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 3
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 4
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 5
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 6
  • Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702324
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Умные часы
Линейка
Honor Watch 4
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Magic OS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 150 до 200 мм
Класс защиты
IP57
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
Плотность пикселей
340
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, магнитометр, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS
Здоровье
мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, дыхательные упражнения
Функции
фонарик
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора
451
Время работы в активном режиме
336
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold

Смарт-часы HONOR Watch 4 в алюминиевом корпусе поддерживают дыхательные упражнения, которые позволяют снять напряжение и сконцентрировать внимание. Встроенные датчики контролируют пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. Информация отображается на AMOLED-дисплее диагональю 1.75 дюйма. От одного заряда аксессуар работает на протяжении 336 ч. Смарт-часы HONOR Watch 4 оборудован женским календарем, который служит для внесения данных о цикле и симптомах. Возможность приема звонков и управления композициями предоставляется после синхронизации со смартфоном. Эластичный силиконовый ремешок со съемным механизмом обеспечивает фиксацию модели на запястье любого обхвата.

Отзывы о товаре Умные часы Honor Watch 4 (TMA-B19) Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Умные часы
Линейка
Honor Watch 4
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Magic OS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 150 до 200 мм
Класс защиты
IP57
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.75
Разрешение экрана
390?450
Плотность пикселей
340
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, магнитометр, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS
Здоровье
мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, дыхательные упражнения
Функции
фонарик
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора
451
Время работы в активном режиме
336
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HONOR Watch 4 в алюминиевом корпусе поддерживают дыхательные упражнения, которые позволяют снять напряжение и сконцентрировать внимание. Встроенные датчики контролируют пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. Информация отображается на AMOLED-дисплее диагональю 1.75 дюйма. От одного заряда аксессуар работает на протяжении 336 ч. Смарт-часы HONOR Watch 4 оборудован женским календарем, который служит для внесения данных о цикле и симптомах. Возможность приема звонков и управления композициями предоставляется после синхронизации со смартфоном. Эластичный силиконовый ремешок со съемным механизмом обеспечивает фиксацию модели на запястье любого обхвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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