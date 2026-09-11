Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZAACIS) Gray
Samsung Galaxy Fit3 оснащен 1.6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256x402 пикселей и пластиковым корпусом с алюминиевыми боковыми сторонами. Есть возможность выбора из 100 циферблатов с дополнительной возможностью создать свой собственный, используя фотографию из галереи. Galaxy Fit3 предлагает на выбор более 100 режимов отслеживания активности, а также отслеживание сна, стресса и сердечного ритма. Устройство также оснащено датчиком обнаружения падения и возможностью оповещения экстренных контактов. Фитнес-браслет также может обрабатывать входящие уведомления и элементы управления мультимедиа. Срок службы батареи составляет до 13 дней при обычном использовании, а также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор до 65% за 30 минут.
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