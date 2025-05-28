Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Габариты
43.3x32.5x10.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Габариты
43.3x32.5x10.8 мм
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие часы, как и всегда, беру уже не первую модель
Достоинства:
Комментарий:
Браслет классный, брал жене на подарок! По эксплуатации ни чего пока не скажу, еще буду дарить. Товар пришёл в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Часы работают замечательно. За неделю использования не заметила ни лагов, ни поломки. После душа все так же работает хорошо. Не тяжёлые, удобные, во время сна не ощущаю часы на руке. Уведомления приходят стабильно, моторчик очень приятный,с телефоном легко конектиться и не слетают. За неделю -20% заряда, что очень удобно. Русский язык присутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Действительно глобальная версия, продавцу не верьте, корпус не пластиковый, алюминий (пластик только корпус датчика)
Достоинства:
Комментарий:
Пришли, все работает, цвет шикарный, язык русский, экран визуально даже меньше чем у 8про,
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие часы, как и всегда, беру уже не первую модель
Достоинства:
Комментарий:
Браслет классный, брал жене на подарок! По эксплуатации ни чего пока не скажу, еще буду дарить. Товар пришёл в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Часы работают замечательно. За неделю использования не заметила ни лагов, ни поломки. После душа все так же работает хорошо. Не тяжёлые, удобные, во время сна не ощущаю часы на руке. Уведомления приходят стабильно, моторчик очень приятный,с телефоном легко конектиться и не слетают. За неделю -20% заряда, что очень удобно. Русский язык присутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Действительно глобальная версия, продавцу не верьте, корпус не пластиковый, алюминий (пластик только корпус датчика)
Достоинства:
Комментарий:
Пришли, все работает, цвет шикарный, язык русский, экран визуально даже меньше чем у 8про,