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Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная

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Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная - фото 1
Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная - фото 1
  • Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Цвет
черный, красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
22

Описание товара Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная

Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 32 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Цвет
черный, красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
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Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 32 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Red 32Gb (NT03U182N-032G-30RE) чёрно-красная - стоимость товара 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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