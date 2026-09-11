Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496491
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8"
Компактный адаптер — переходник с крепления 28 мм на крепление 16 мм. Оснащен резьбовым креплением 3/8? (мама) и ?? (папа).
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Компактный адаптер — переходник с крепления 28 мм на крепление 16 мм. Оснащен резьбовым креплением 3/8? (мама) и ?? (папа).
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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