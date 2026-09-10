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Характеристики
Тип товара
Видеокран
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361944
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Описание товара Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit (черный/красный)
Joby Action Jib Kit представляет собой систему аксессуаров для фото и видеосъемки с большой высоты и с широким углом и предназначена для использования с любым моноподом. Среди прочих преимуществ такой системы можно особенно выделить регулируемаую тросо-блочную систему - два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом, что делает аксессуар действительно универсальным. Один блок с рукояткой - с одного конца, второй (с установленной на площадке камерой) с другого конца. Трос может быть использован для управления камеры на любой длине конструкции, обеспечивая большие возможности для лучших углов при записи видео и фотосъемке. В штативе использован принцип стандартного кине-мотографического крана: рукоятка, имеющая стандартную резьбу ?”, позволяет вращать камеру с помощью встроенной поворотной системы.
Joby Action Jib Kit представляет собой систему аксессуаров для фото и видеосъемки с большой высоты и с широким углом и предназначена для использования с любым моноподом. Среди прочих преимуществ такой системы можно особенно выделить регулируемаую тросо-блочную систему - два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом, что делает аксессуар действительно универсальным. Один блок с рукояткой - с одного конца, второй (с установленной на площадке камерой) с другого конца. Трос может быть использован для управления камеры на любой длине конструкции, обеспечивая большие возможности для лучших углов при записи видео и фотосъемке. В штативе использован принцип стандартного кине-мотографического крана: рукоятка, имеющая стандартную резьбу ?”, позволяет вращать камеру с помощью встроенной поворотной системы.
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