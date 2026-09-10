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Шип для штатива Manfrotto 116SP1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шип для штатива Manfrotto 116SP1

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Шип для штатива Manfrotto 116SP1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385214
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Шип для штатива Manfrotto 116SP1

Переворачивающаяся резинометаллическая шипованная ножка, поставляется со специальным монтажным инструментом. Шип изготавливается из особого твёрдого анодированного алюминиевого сплава, чрезвычайно устойчивого к коррозии.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Описание
Переворачивающаяся резинометаллическая шипованная ножка, поставляется со специальным монтажным инструментом. Шип изготавливается из особого твёрдого анодированного алюминиевого сплава, чрезвычайно устойчивого к коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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