ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — надежное решение для защиты Ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает стабильную защиту ваших приборов при помощи модифицированной синусоиды. С максимальной полной мощностью 850 ВА и активной мощностью 480 Вт, устройство отлично справляется с задачами защиты компьютерных систем, сетевого оборудования и другой электроники. Gотруд BP комплектуется тремя розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и уберечь их от внезапных отключений электроэнергии. Благодаря быстрому времени переключения на питание от батареи — всего 10 мс, ваши устройства продолжат работу без перебоев при возникновении проблем с электроснабжением. ИБП способен поддерживать работу при минимальном входном напряжении 162 В и максимальном 275 В. При полной нагрузке время работы составляет приблизительно 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу подключенных приборов и сохранить важные данные. Произведенный в Китае, весом 5,15 кг, ИБП Ippon представляет собой надежный и компактный источник резервного питания для дома и офиса, обеспечивая защиту в одофазной сети и поддерживая стабильность работы ваших устройств даже при критических ситуациях с электропитанием.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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