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ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный

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ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 1
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 2
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 3
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 4
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 5
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 6
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 7
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 8
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 9
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 10
ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 1
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 2
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 3
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 4
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 5
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 6
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 7
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 8
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 9
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 10
  • ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 263 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491870
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
101 x 143 x 278 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — надежное решение для защиты Ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает стабильную защиту ваших приборов при помощи модифицированной синусоиды. С максимальной полной мощностью 850 ВА и активной мощностью 480 Вт, устройство отлично справляется с задачами защиты компьютерных систем, сетевого оборудования и другой электроники. Gотруд BP комплектуется тремя розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и уберечь их от внезапных отключений электроэнергии. Благодаря быстрому времени переключения на питание от батареи — всего 10 мс, ваши устройства продолжат работу без перебоев при возникновении проблем с электроснабжением. ИБП способен поддерживать работу при минимальном входном напряжении 162 В и максимальном 275 В. При полной нагрузке время работы составляет приблизительно 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу подключенных приборов и сохранить важные данные. Произведенный в Китае, весом 5,15 кг, ИБП Ippon представляет собой надежный и компактный источник резервного питания для дома и офиса, обеспечивая защиту в одофазной сети и поддерживая стабильность работы ваших устройств даже при критических ситуациях с электропитанием.

Отзывы о товаре ИБП Ippon 850S Euro (1373876) черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
101 x 143 x 278 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon — надежное решение для защиты Ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает стабильную защиту ваших приборов при помощи модифицированной синусоиды. С максимальной полной мощностью 850 ВА и активной мощностью 480 Вт, устройство отлично справляется с задачами защиты компьютерных систем, сетевого оборудования и другой электроники. Gотруд BP комплектуется тремя розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и уберечь их от внезапных отключений электроэнергии. Благодаря быстрому времени переключения на питание от батареи — всего 10 мс, ваши устройства продолжат работу без перебоев при возникновении проблем с электроснабжением. ИБП способен поддерживать работу при минимальном входном напряжении 162 В и максимальном 275 В. При полной нагрузке время работы составляет приблизительно 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу подключенных приборов и сохранить важные данные. Произведенный в Китае, весом 5,15 кг, ИБП Ippon представляет собой надежный и компактный источник резервного питания для дома и офиса, обеспечивая защиту в одофазной сети и поддерживая стабильность работы ваших устройств даже при критических ситуациях с электропитанием.
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Отзывы


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