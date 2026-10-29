Top.Mail.Ru
Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор 32&quot; JVC LT-32M590 Black - фото 1
Телевизор 32&quot; JVC LT-32M590 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор 32&quot; JVC LT-32M590 Black - фото 1
  • Телевизор 32&quot; JVC LT-32M590 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 670 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black
13 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
88х56х15
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black

Android TV JVC оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключайте наушники, колонки и другую аудио и видеотехнику к телевизору без лишних проводов. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио.

Отзывы о товаре Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Описание
Android TV JVC оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключайте наушники, колонки и другую аудио и видеотехнику к телевизору без лишних проводов. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black - по цене 13670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...