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Телевизор LED Skyworth 43" 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Skyworth 43" 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Skyworth 43&quot; 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699433
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
usb, wifi, hdmi
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
матовая
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
957x568x87
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х57х10
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор LED Skyworth 43" 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор skyworth 43g66g предлагает 4k ultra hd разрешение, поддержку hdr10 и hlg, smart tv с google tv, голосовое управление и chromecast built-in. безрамочный дизайн и матовый экран обеспечивают комфортный просмотр. поддерживает 3d и различные телевизионные стандарты.

Отзывы о товаре Телевизор LED Skyworth 43" 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
usb, wifi, hdmi
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
матовая
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
957x568x87
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор skyworth 43g66g предлагает 4k ultra hd разрешение, поддержку hdr10 и hlg, smart tv с google tv, голосовое управление и chromecast built-in. безрамочный дизайн и матовый экран обеспечивают комфортный просмотр. поддерживает 3d и различные телевизионные стандарты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Skyworth 43" 43G66G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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