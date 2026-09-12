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Телевизор QLED Skyworth 43" 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор QLED Skyworth 43" 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор QLED Skyworth 43&quot; 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699434
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х63х25
Вес, кг.
6.9

Описание товара Телевизор QLED Skyworth 43" 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор qled skyworth 43 43q66g google tv frameless черный/серебристый 4k ultra hd 60hz dvb-t dvb-t2 dvb-c dvb-s dvb-s2 usb wifi smart tv. поддерживает hdr и dolby atmos, имеет android 11 и google tv. экран qled с разрешением 3840x2160.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Skyworth 43" 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор qled skyworth 43 43q66g google tv frameless черный/серебристый 4k ultra hd 60hz dvb-t dvb-t2 dvb-c dvb-s dvb-s2 usb wifi smart tv. поддерживает hdr и dolby atmos, имеет android 11 и google tv. экран qled с разрешением 3840x2160.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Skyworth 43" 43Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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