Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм<sup></sup> 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов) Присоединительная группа для настольного крепления Гибкая подводка 1/2 50 см Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 422 руб. 20 500 руб.4356 руб. в СплитСмеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
-
В наличииЦена 17 740 руб.4435 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis E 73014000 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75020000 хром
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
-
В наличииЦена 20 798 руб. 29 890 руб.5200 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для раковины на 2 отверстия Hansgrohe 13...
-
В наличииЦена 22 022 руб. 25 910 руб.5506 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4651CE
-
В наличииЦена 22 318 руб. 26 260 руб.5580 руб. в СплитСмеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL
-
В наличииЦена 22 634 руб. 26 630 руб.5659 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4656CE
-
В наличииЦена 24 725 руб. 29 090 руб.6182 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Project LM4650CE
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Отзывы о товаре Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой