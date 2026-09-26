Смеситель для душа Damixa Merkur 402000300 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб.
В наличии
Код товара: 612235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
10.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
17.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для душа Damixa Merkur 402000300 черный
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
10.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
17.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для душа Damixa Merkur 402000300 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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