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ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR

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ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 1
ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 2
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ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
700
Общее количество розеток
2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 1
  • ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 3
  • ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411435
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
700
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Размеры в упаковке, см
79х57х31
Вес, кг.
4.76

Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR

Практичный ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR станет незаменимой вещью в любом доме или офисе, а также обеспечит вам бесперебойную подачу электричества. Автоматический регулятор напряжения и 2 розетки позволят вам подключать несколько устройств одновременно. Помимо этого, данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, а современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка гарантируют длительный срок службы без поломок и повреждений. ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR прост в использовании, для работы с ним не требуется специальных знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
700
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Описание
Практичный ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR станет незаменимой вещью в любом доме или офисе, а также обеспечит вам бесперебойную подачу электричества. Автоматический регулятор напряжения и 2 розетки позволят вам подключать несколько устройств одновременно. Помимо этого, данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, а современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка гарантируют длительный срок службы без поломок и повреждений. ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR прост в использовании, для работы с ним не требуется специальных знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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