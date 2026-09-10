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Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875)

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Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 1
Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 2
Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 3
Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 4
Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 5
Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 1
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 2
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 3
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 4
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 5
  • Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408751
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875)

Проводная гарнитура Logitech Zone Wired UC с накладными наушниками и микрофоном с шумоподавлением отличается небольшим весом и удобной конструкцией. Динамиков гарнитуры с диаметром мембраны 40 мм хватит для качественного стереозвука в играх и при прослушивании музыки. Наушники способны воспроизводить звук с частотой от 20 Гц до 20 кГц. За громкость в них отвечают 99 дБ чувствительности и 32 ? импеданса

Отзывы о товаре Наушники Logitech Zone Wired UC (981-000875)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
Проводная гарнитура Logitech Zone Wired UC с накладными наушниками и микрофоном с шумоподавлением отличается небольшим весом и удобной конструкцией. Динамиков гарнитуры с диаметром мембраны 40 мм хватит для качественного стереозвука в играх и при прослушивании музыки. Наушники способны воспроизводить звук с частотой от 20 Гц до 20 кГц. За громкость в них отвечают 99 дБ чувствительности и 32 ? импеданса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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