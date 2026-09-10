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Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870)

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Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 1
Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 2
Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 3
Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 4
Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 1
  • Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 2
  • Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 3
  • Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 4
  • Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408750
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
33х25х7
Вес, г.
140

Описание товара Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870)

С помощью этой USB-гарнитуры пользователи смогут легко и удобно общаться даже в самых шумных офисах с открытой планировкой. Благодаря современному микрофону с функцией шумоподавления гарнитура Zone Wired обеспечивает непревзойденное качество воспроизведения звука и голосовой связи, кроме того, ее совершенно не требуется настраивать перед использованием.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
С помощью этой USB-гарнитуры пользователи смогут легко и удобно общаться даже в самых шумных офисах с открытой планировкой. Благодаря современному микрофону с функцией шумоподавления гарнитура Zone Wired обеспечивает непревзойденное качество воспроизведения звука и голосовой связи, кроме того, ее совершенно не требуется настраивать перед использованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech Zone Wired MSFT Teams (981-000870) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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