Материнская плата Gigabyte A520M DS3H Socket AM4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404377
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х28х10
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M DS3H Socket AM4
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, HD-кодек аудиоподсистемы, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, предустановленный экран секции портов ввода-вывода
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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