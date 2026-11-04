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Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418543
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME B450M-K IIстанет фундаментальной основой для работы любого компьютера, от которого вы желаете получить стабильное функционирование и высокую производительность. Модель подойдет для любого пользователя, который хочет собрать компьютер, оптимально удобный под себя и способный удовлетворить все его требования к эффективности в многозадачном режиме. Устройство выполнено в форм-факторе Micro-ATX, в его основу лег продуктивный чипсет AMD B450. Поддерживается оперативная память объемом до 64 ГБ, для установки плашек ОЗУ предусмотрено два слота. Материнская плата ASUS PRIME B450M-K II располагает обширным набором разнообразных интерфейсов для подключения к компьютеру разнообразной периферии и его дальнейшей полноценной работы. Благодаря поддержке сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с вам гарантирован стабильный и быстрый серфинг в сети Интернет. Модель имеет подсветку компонентов, благодаря которой облегчается процесс ее установки и очищения и дополняется внешний вид всего системного блока в целом.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B450M-K IIстанет фундаментальной основой для работы любого компьютера, от которого вы желаете получить стабильное функционирование и высокую производительность. Модель подойдет для любого пользователя, который хочет собрать компьютер, оптимально удобный под себя и способный удовлетворить все его требования к эффективности в многозадачном режиме. Устройство выполнено в форм-факторе Micro-ATX, в его основу лег продуктивный чипсет AMD B450. Поддерживается оперативная память объемом до 64 ГБ, для установки плашек ОЗУ предусмотрено два слота. Материнская плата ASUS PRIME B450M-K II располагает обширным набором разнообразных интерфейсов для подключения к компьютеру разнообразной периферии и его дальнейшей полноценной работы. Благодаря поддержке сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с вам гарантирован стабильный и быстрый серфинг в сети Интернет. Модель имеет подсветку компонентов, благодаря которой облегчается процесс ее установки и очищения и дополняется внешний вид всего системного блока в целом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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