Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B450M-K II Socket AM4 (90MB1600-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME B450M-K IIстанет фундаментальной основой для работы любого компьютера, от которого вы желаете получить стабильное функционирование и высокую производительность. Модель подойдет для любого пользователя, который хочет собрать компьютер, оптимально удобный под себя и способный удовлетворить все его требования к эффективности в многозадачном режиме. Устройство выполнено в форм-факторе Micro-ATX, в его основу лег продуктивный чипсет AMD B450. Поддерживается оперативная память объемом до 64 ГБ, для установки плашек ОЗУ предусмотрено два слота. Материнская плата ASUS PRIME B450M-K II располагает обширным набором разнообразных интерфейсов для подключения к компьютеру разнообразной периферии и его дальнейшей полноценной работы. Благодаря поддержке сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с вам гарантирован стабильный и быстрый серфинг в сети Интернет. Модель имеет подсветку компонентов, благодаря которой облегчается процесс ее установки и очищения и дополняется внешний вид всего системного блока в целом.
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