Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 403120
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547431073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Becuz, Junkies Promise, Saucer-Like, Washing Machine, Unwind, Little Trouble Girl, No Queen Blues, Panty Lies, Becuz Coda, Skip Tracer, The Diamond Sea
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Becuz
|4:42
|A2
|Junkie's Promise
|4:02
|A3
|Saucer-Like
|4:25
|B1
|Washing Machine
|9:33
|B2
|Unwind
|6:03
|B3
|Little Trouble Girl
|4:28
|C1
|No Queen Blues
|4:33
|C2
|Panty Lies
|4:15
|C3
|Becuz Coda
|2:49
|C4
|Skip Tracer
|3:48
|D
|The Diamond Sea
|19:36
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547431073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Becuz, Junkies Promise, Saucer-Like, Washing Machine, Unwind, Little Trouble Girl, No Queen Blues, Panty Lies, Becuz Coda, Skip Tracer, The Diamond Sea
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Becuz
|4:42
|A2
|Junkie's Promise
|4:02
|A3
|Saucer-Like
|4:25
|B1
|Washing Machine
|9:33
|B2
|Unwind
|6:03
|B3
|Little Trouble Girl
|4:28
|C1
|No Queen Blues
|4:33
|C2
|Panty Lies
|4:15
|C3
|Becuz Coda
|2:49
|C4
|Skip Tracer
|3:48
|D
|The Diamond Sea
|19:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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