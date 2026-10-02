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Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 1
Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 2
Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 3
Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 4
Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 5
Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 3
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 4
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 5
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, A Thousand Leaves (0602547431042) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sonic Youth
filter_none Товар входит в коллекцию Sonic Youth

Коллекция Sonic Youth


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка

Track List

A1Contre Le Sexisme3:52
A2Sunday4:52
A3Female Mechanic Now On Duty7:44
B1Wildflower Soul9:01
B2Hoarfrost4:58
B3French Tickler4:50
C1Hits Of Sunshine (For Allen Ginsberg)10:59
C2Karen Koltrane9:18
D1The Ineffable Me5:18
D2Snare, Girl6:38
D3Heather Angel6:06

Отзывы о товаре Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Contre Le Sexisme3:52
A2Sunday4:52
A3Female Mechanic Now On Duty7:44
B1Wildflower Soul9:01
B2Hoarfrost4:58
B3French Tickler4:50
C1Hits Of Sunshine (For Allen Ginsberg)10:59
C2Karen Koltrane9:18
D1The Ineffable Me5:18
D2Snare, Girl6:38
D3Heather Angel6:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - A Thousand Leaves (0602547431042) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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