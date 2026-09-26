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Sonic Youth, Dirty (0602547349354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonic Youth, Dirty (0602547349354) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 1
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 2
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 3
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 4
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 5
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 6
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 7
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 8
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 9
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 10
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 11
Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 3
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 4
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 5
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 6
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 7
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 8
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 9
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 10
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 11
  • Виниловая пластинка Sonic Youth, Dirty (0602547349354) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403119
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Коллекция Sonic Youth
filter_none Товар входит в коллекцию Sonic Youth

Коллекция Sonic Youth


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth, Dirty (0602547349354) виниловая пластинка

Track List

A1100%2:29
A2Swimsuit Issue2:59
A3Theresa's Sound-world5:28
A4Drunken Butterfly3:04
B1Sheet5:16
B2Wish Fulfillment3:26
B3Sugar Kane5:57
B4Orange Rolls, Angel's Spit4:19
C1Youth Against Fascism3:36
C2Nic Fit0:59
C3On The Strip5:42
C4Chapel Hill4:47
D1Stalker
D2JC4:03
D3Purr4:22
D4Cr?me Br?l?e2:32

Отзывы о товаре Sonic Youth, Dirty (0602547349354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1100%2:29
A2Swimsuit Issue2:59
A3Theresa's Sound-world5:28
A4Drunken Butterfly3:04
B1Sheet5:16
B2Wish Fulfillment3:26
B3Sugar Kane5:57
B4Orange Rolls, Angel's Spit4:19
C1Youth Against Fascism3:36
C2Nic Fit0:59
C3On The Strip5:42
C4Chapel Hill4:47
D1Stalker
D2JC4:03
D3Purr4:22
D4Cr?me Br?l?e2:32
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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