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Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка

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Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 1
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 2
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 3
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 4
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 5
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 6
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 7
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 8
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 9
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 10
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 11
Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
What Do You Believe In?
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 1
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 2
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 3
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 4
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 5
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 6
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 7
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 8
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 9
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 10
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 11
  • Rag&#039;N&#039;Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712335
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[198028201513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
What Do You Believe In?
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Right Way, Pocket, What Do You Believe In?, Iron, Hideaway, All I Know, Rush Of Blood, Feeding All These Fires, Put A Little Hurt On Me, Chokehold, Wreckage, Hope You Felt Loved At The End, Bleed The Same, Sorry For My Broken Heart, Ghosts, Lovers In A Past Life (Acoustic), Lovers In A Past Life
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка

Британский лидер чартов Rag'n'Bone Man объявил о выпуске своего долгожданного третьего альбома "What Do You Believe In?". Deluxe издание на двойном цветном виниле с бонус-треками. Новый лонгплей многократно отмеченного наградами певца следует за его Top 1 альбомом 2021 года "Life By Misadventure" и знаменует собой важную веху в выдающейся карьере Rag'n'Bone Man, впечатляюще иллюстрируя его творческое развитие. "What Do You Believe In?" прочно укоренен в музыкальных истоках Rag'n'Bone Man, которые можно проследить до влияний хип-хопа, соула и блюза - музыкальный опыт, который порадует поклонников. Альбом переполнен мощными песнями, исполняемыми характерным проникновенным голосом Rag'n'Bone Man и проникновенными текстами. На этот раз Rag'n'Bone Man исследует темы любви, утраты, надежды и самоанализа, одновременно приглашая слушателей исследовать глубины своих собственных убеждений и эмоций. Вместе с рядом известных авторов и продюсеров Rag'n'Bone Man создал альбом в Брайтоне, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Это отражение того, что я чувствую в данный момент на данном этапе моей жизни», — говорит Rag'n'Bone Man о своем альбоме. «Он о радости, любви и счастье».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[198028201513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
What Do You Believe In?
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Right Way, Pocket, What Do You Believe In?, Iron, Hideaway, All I Know, Rush Of Blood, Feeding All These Fires, Put A Little Hurt On Me, Chokehold, Wreckage, Hope You Felt Loved At The End, Bleed The Same, Sorry For My Broken Heart, Ghosts, Lovers In A Past Life (Acoustic), Lovers In A Past Life
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британский лидер чартов Rag'n'Bone Man объявил о выпуске своего долгожданного третьего альбома "What Do You Believe In?". Deluxe издание на двойном цветном виниле с бонус-треками. Новый лонгплей многократно отмеченного наградами певца следует за его Top 1 альбомом 2021 года "Life By Misadventure" и знаменует собой важную веху в выдающейся карьере Rag'n'Bone Man, впечатляюще иллюстрируя его творческое развитие. "What Do You Believe In?" прочно укоренен в музыкальных истоках Rag'n'Bone Man, которые можно проследить до влияний хип-хопа, соула и блюза - музыкальный опыт, который порадует поклонников. Альбом переполнен мощными песнями, исполняемыми характерным проникновенным голосом Rag'n'Bone Man и проникновенными текстами. На этот раз Rag'n'Bone Man исследует темы любви, утраты, надежды и самоанализа, одновременно приглашая слушателей исследовать глубины своих собственных убеждений и эмоций. Вместе с рядом известных авторов и продюсеров Rag'n'Bone Man создал альбом в Брайтоне, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Это отражение того, что я чувствую в данный момент на данном этапе моей жизни», — говорит Rag'n'Bone Man о своем альбоме. «Он о радости, любви и счастье».


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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