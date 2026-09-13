Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка
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Описание товара Rag'N'Bone Man - What Do You Believe In? (0198028201513) виниловая пластинка
Британский лидер чартов Rag'n'Bone Man объявил о выпуске своего долгожданного третьего альбома "What Do You Believe In?". Deluxe издание на двойном цветном виниле с бонус-треками. Новый лонгплей многократно отмеченного наградами певца следует за его Top 1 альбомом 2021 года "Life By Misadventure" и знаменует собой важную веху в выдающейся карьере Rag'n'Bone Man, впечатляюще иллюстрируя его творческое развитие. "What Do You Believe In?" прочно укоренен в музыкальных истоках Rag'n'Bone Man, которые можно проследить до влияний хип-хопа, соула и блюза - музыкальный опыт, который порадует поклонников. Альбом переполнен мощными песнями, исполняемыми характерным проникновенным голосом Rag'n'Bone Man и проникновенными текстами. На этот раз Rag'n'Bone Man исследует темы любви, утраты, надежды и самоанализа, одновременно приглашая слушателей исследовать глубины своих собственных убеждений и эмоций. Вместе с рядом известных авторов и продюсеров Rag'n'Bone Man создал альбом в Брайтоне, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Это отражение того, что я чувствую в данный момент на данном этапе моей жизни», — говорит Rag'n'Bone Man о своем альбоме. «Он о радости, любви и счастье».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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