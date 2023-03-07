Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 387479
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295565091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fireball
|A2
|No No No
|A3
|Demon’s Eye
|A4
|Anyone’s Daughter
|B1
|The Mule
|B2
|Fools
|B3
|No One Came
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295565091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Fireball
|A2
|No No No
|A3
|Demon’s Eye
|A4
|Anyone’s Daughter
|B1
|The Mule
|B2
|Fools
|B3
|No One Came
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Снова переслушала альбом Fireball , изданный в 2018 г. на пурпурном виниле . Сначала про оформление : это разворотный альбом из приятного матового тисненого картона . В руки взять приятно . Внутри разворота фото участников и их состав . Так же имеется вкладка с тектами всех песен . Пластинка в черном антистатическом конверте . По качеству записи нареканий нет . Ремастеринг сделан с оригинальных аналоговых лент на половинной скорости .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Пятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple . Выпущен лейблом Harvest Records 1 сентября 1971 г. Считается одним из четырёх важнейших альбомов группы, наряду с Machine Head , In Rock и Burn . Большинство участников группы не считают альбом классическим, но он является одним из любимых у Иэна Гиллана .
Однозначно рекомендую в коллекцию .
Достоинства:
Наслаждаюсь вот уже полгода после покупки в KOTOFOTO . Да это цветной винил .Прекрасный звук есть что с чем сравнивать .Винил 180гр. Ну а полиграфия это что то толстенный картон , рефленный на десятки лет .Вещь !!!!
Недостатки:
нет.
Комментарий:
А три альбома: In Rock, Fireball и Machine Head - самые любимые у группы. Добротный и классный тяжелый рок! Опять же, эти альбомы созданы в составе Mark II. А этот состав самый мощный за всю историю группы.Представьте себе, что в 1971 году группа «Deep Purple» записала бы не альбом «Файерболл», а какое-то повторение предыдущего «Ин Рока». Это, конечно же, было бы очень интересно, но совсем не гениально. Нет, «Fireball» - это закономерность, причем не простая, а феноменальная. Что бы мы сейчас делали без этого диска?
Достоинства:
Ремастированное переиздание 2018 года на пурпурном виниле. Все очень аккуратно и бережно сделано, приятно слушать и держать в руках. Цвет винила очень в тему) Конечно, не первопресс, но они аж 40 лет назад выпускались
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Классический альбом 1971 года. Великий от первой до последней ноты. Второй в череде альбомов второго состава ДП (т.н. Мк2), вышедший через год после эпохального In Rock. Кстати, он тоже был переиздан в таком же виде в 2018 году, также на пурпурном виниле.
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
Достоинства:
Снова переслушала альбом Fireball , изданный в 2018 г. на пурпурном виниле . Сначала про оформление : это разворотный альбом из приятного матового тисненого картона . В руки взять приятно . Внутри разворота фото участников и их состав . Так же имеется вкладка с тектами всех песен . Пластинка в черном антистатическом конверте . По качеству записи нареканий нет . Ремастеринг сделан с оригинальных аналоговых лент на половинной скорости .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Пятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple . Выпущен лейблом Harvest Records 1 сентября 1971 г. Считается одним из четырёх важнейших альбомов группы, наряду с Machine Head , In Rock и Burn . Большинство участников группы не считают альбом классическим, но он является одним из любимых у Иэна Гиллана .
Однозначно рекомендую в коллекцию .
Достоинства:
Наслаждаюсь вот уже полгода после покупки в KOTOFOTO . Да это цветной винил .Прекрасный звук есть что с чем сравнивать .Винил 180гр. Ну а полиграфия это что то толстенный картон , рефленный на десятки лет .Вещь !!!!
Недостатки:
нет.
Комментарий:
А три альбома: In Rock, Fireball и Machine Head - самые любимые у группы. Добротный и классный тяжелый рок! Опять же, эти альбомы созданы в составе Mark II. А этот состав самый мощный за всю историю группы.Представьте себе, что в 1971 году группа «Deep Purple» записала бы не альбом «Файерболл», а какое-то повторение предыдущего «Ин Рока». Это, конечно же, было бы очень интересно, но совсем не гениально. Нет, «Fireball» - это закономерность, причем не простая, а феноменальная. Что бы мы сейчас делали без этого диска?
Достоинства:
Ремастированное переиздание 2018 года на пурпурном виниле. Все очень аккуратно и бережно сделано, приятно слушать и держать в руках. Цвет винила очень в тему) Конечно, не первопресс, но они аж 40 лет назад выпускались
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Классический альбом 1971 года. Великий от первой до последней ноты. Второй в череде альбомов второго состава ДП (т.н. Мк2), вышедший через год после эпохального In Rock. Кстати, он тоже был переиздан в таком же виде в 2018 году, также на пурпурном виниле.