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Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка

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Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lamar, Kendrick
filter_none Товар входит в коллекцию Lamar, Kendrick

Коллекция Lamar, Kendrick


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557618280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blood, Dna, Yah, Element, Feel, Loyalty, Pride, Humble, Lust, Love, Xxx, Fear, God, Duckworth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка

Track List

Blood1:58
DNA3:05
Yah2:39
Element3:28
Feel3:34
Loyalty3:47
Pride4:31
Humble2:56
Lust5:08
Love3:31
XXX4:14
Fear6:54
God4:08
Duckworth4:08

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557618280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blood, Dna, Yah, Element, Feel, Loyalty, Pride, Humble, Lust, Love, Xxx, Fear, God, Duckworth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

Blood1:58
DNA3:05
Yah2:39
Element3:28
Feel3:34
Loyalty3:47
Pride4:31
Humble2:56
Lust5:08
Love3:31
XXX4:14
Fear6:54
God4:08
Duckworth4:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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