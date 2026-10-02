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Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка

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Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 3
Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 4
Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 3
  • Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 4
  • Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lamar, Kendrick
filter_none Товар входит в коллекцию Lamar, Kendrick

Коллекция Lamar, Kendrick


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547866813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547866813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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