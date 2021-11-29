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Современный ремастер третьего альбома The Beatles, выпущенного летом в 1964 гИх нетСовременный 180-граммовый ремастер третьего альбома The Beatles. Оформление альбома полностью соответствует оригиналу 1964 года и указывает на связь с одноимённым фильмом. Половина композиций из этого альбома вошли в фильм, в котором участники ансамбля играли главные роли. Почти полгода ушло на запись A Hard Days Night, зато он полностью состоял из авторских песен Леннона и Маккартни. На вершине британского хит-парада альбом держался дольше чем провели в студии музыканты создавая этот шедевр! Даже в СССР была выпущена эта пластинка, правда ждать такого знаменательного события пришлось ждать 22 года и появился он без композиции «When I Get Home».

The Beatles - A Hard Day's Night (0094638241317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.