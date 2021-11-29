The Beatles - A Hard Day's Night (0094638241317) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
A Hard Day's Night
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401662
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0094638241317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
A Hard Day's Night
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just To Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, Any Time At All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That, I'll Be Back
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - A Hard Day's Night (0094638241317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just To Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, Any Time At All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That, I'll Be Back
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Кинематограф
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0094638241317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
A Hard Day's Night
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just To Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, Any Time At All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That, I'll Be Back
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just To Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, Any Time At All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That, I'll Be Back
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Кинематограф
Достоинства:
Современный ремастер третьего альбома The Beatles, выпущенного летом в 1964 г
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Современный 180-граммовый ремастер третьего альбома The Beatles. Оформление альбома полностью соответствует оригиналу 1964 года и указывает на связь с одноимённым фильмом. Половина композиций из этого альбома вошли в фильм, в котором участники ансамбля играли главные роли. Почти полгода ушло на запись A Hard Days Night, зато он полностью состоял из авторских песен Леннона и Маккартни. На вершине британского хит-парада альбом держался дольше чем провели в студии музыканты создавая этот шедевр! Даже в СССР была выпущена эта пластинка, правда ждать такого знаменательного события пришлось ждать 22 года и появился он без композиции «When I Get Home».
The Beatles - A Hard Day's Night (0094638241317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - A Hard Day's Night (0094638241317) виниловая пластинка
Достоинства:
Современный ремастер третьего альбома The Beatles, выпущенного летом в 1964 г
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Современный 180-граммовый ремастер третьего альбома The Beatles. Оформление альбома полностью соответствует оригиналу 1964 года и указывает на связь с одноимённым фильмом. Половина композиций из этого альбома вошли в фильм, в котором участники ансамбля играли главные роли. Почти полгода ушло на запись A Hard Days Night, зато он полностью состоял из авторских песен Леннона и Маккартни. На вершине британского хит-парада альбом держался дольше чем провели в студии музыканты создавая этот шедевр! Даже в СССР была выпущена эта пластинка, правда ждать такого знаменательного события пришлось ждать 22 года и появился он без композиции «When I Get Home».