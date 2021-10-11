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The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка

2 Отзывы
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The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка

Track List

A1No Reply
A2I'm A Loser
A3Baby's In Black
A4Rock And Roll Music
A5I'll Follow The Sun
A6Mr. Moonlight
A7Kansas City
B1Eight Days A Week
B2Words Of Love
B3Honey Don't
B4Every Little Thing
B5I Don't Want To Spoil The Party
B6What You're Doing
B7Everybody's Trying To Be My Baby

Отзывы о товаре The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка

11.10.2021
Юрий

Достоинства:
Внешний конверт - с разворотом (gatefold) из плотного картона с прекрасной полиграфией. Снаружи - фото группы, внутри разворота - список песен с указанием лидирующего вокалиста на каждом треке, аннотация к альбому, написанная к оригинальному выпуску 1964 года, ещё одно фото группы на выступлении и коллаж. Внутренний конверт не только бумажный, но ещё имеется полиэтиленовый антистатический вкладыш. Сам диск тяжёловесный, 180 грамм, довольно ровный. При воспроизведении отсутствует треск и прочие посторонние шумы.

Недостатки:
Не замечены

Комментарий:
Покупка ещё одного диска The Beatles в коллекцию. Переиздание 2012 года четвёртого альбома The Beatles по оформлению соответствует оригиналу 1964 года. Даже реклама и аннотации - из того далёкого года. Альбом содержит песни авторства как самих The Beatles, так и других популярных в то время авторов. Качество звучания альбома тоже соответствует шестидесятым годам.
Диск made in EU, но где конкретно, в какой стране, непонятно. Информация на обложке и диске отсутствует.
Общее впечатление: качественное переиздание альбома любимой группы.
14.06.2021
александр

Достоинства:
На лицевой и тыльной стороне альбома, размещены большие, цветные фотографии битлз. На развороте: трек- лист и фотоколлаж группы, прекрасное оформление, европейское издание с лейблом parlophone, отличный звук.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
На пластинке, вышедшей в 1964 году, исполняются не все собственные композиции, но все они звучат прекрасно и достойно. Хорошее впечатление от покупки, и можно приобрести в качестве подарка.



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1No Reply
A2I'm A Loser
A3Baby's In Black
A4Rock And Roll Music
A5I'll Follow The Sun
A6Mr. Moonlight
A7Kansas City
B1Eight Days A Week
B2Words Of Love
B3Honey Don't
B4Every Little Thing
B5I Don't Want To Spoil The Party
B6What You're Doing
B7Everybody's Trying To Be My Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.10.2021
Юрий

Достоинства:
Внешний конверт - с разворотом (gatefold) из плотного картона с прекрасной полиграфией. Снаружи - фото группы, внутри разворота - список песен с указанием лидирующего вокалиста на каждом треке, аннотация к альбому, написанная к оригинальному выпуску 1964 года, ещё одно фото группы на выступлении и коллаж. Внутренний конверт не только бумажный, но ещё имеется полиэтиленовый антистатический вкладыш. Сам диск тяжёловесный, 180 грамм, довольно ровный. При воспроизведении отсутствует треск и прочие посторонние шумы.

Недостатки:
Не замечены

Комментарий:
Покупка ещё одного диска The Beatles в коллекцию. Переиздание 2012 года четвёртого альбома The Beatles по оформлению соответствует оригиналу 1964 года. Даже реклама и аннотации - из того далёкого года. Альбом содержит песни авторства как самих The Beatles, так и других популярных в то время авторов. Качество звучания альбома тоже соответствует шестидесятым годам.
Диск made in EU, но где конкретно, в какой стране, непонятно. Информация на обложке и диске отсутствует.
Общее впечатление: качественное переиздание альбома любимой группы.
14.06.2021
александр

Достоинства:
На лицевой и тыльной стороне альбома, размещены большие, цветные фотографии битлз. На развороте: трек- лист и фотоколлаж группы, прекрасное оформление, европейское издание с лейблом parlophone, отличный звук.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
На пластинке, вышедшей в 1964 году, исполняются не все собственные композиции, но все они звучат прекрасно и достойно. Хорошее впечатление от покупки, и можно приобрести в качестве подарка.


The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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