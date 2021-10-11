The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 401665
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 780 руб.
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Коллекция Beatles, The
Коллекция Beatles, The
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|No Reply
|A2
|I'm A Loser
|A3
|Baby's In Black
|A4
|Rock And Roll Music
|A5
|I'll Follow The Sun
|A6
|Mr. Moonlight
|A7
|Kansas City
|B1
|Eight Days A Week
|B2
|Words Of Love
|B3
|Honey Don't
|B4
|Every Little Thing
|B5
|I Don't Want To Spoil The Party
|B6
|What You're Doing
|B7
|Everybody's Trying To Be My Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|No Reply
|A2
|I'm A Loser
|A3
|Baby's In Black
|A4
|Rock And Roll Music
|A5
|I'll Follow The Sun
|A6
|Mr. Moonlight
|A7
|Kansas City
|B1
|Eight Days A Week
|B2
|Words Of Love
|B3
|Honey Don't
|B4
|Every Little Thing
|B5
|I Don't Want To Spoil The Party
|B6
|What You're Doing
|B7
|Everybody's Trying To Be My Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Внешний конверт - с разворотом (gatefold) из плотного картона с прекрасной полиграфией. Снаружи - фото группы, внутри разворота - список песен с указанием лидирующего вокалиста на каждом треке, аннотация к альбому, написанная к оригинальному выпуску 1964 года, ещё одно фото группы на выступлении и коллаж. Внутренний конверт не только бумажный, но ещё имеется полиэтиленовый антистатический вкладыш. Сам диск тяжёловесный, 180 грамм, довольно ровный. При воспроизведении отсутствует треск и прочие посторонние шумы.
Недостатки:
Не замечены
Комментарий:
Покупка ещё одного диска The Beatles в коллекцию. Переиздание 2012 года четвёртого альбома The Beatles по оформлению соответствует оригиналу 1964 года. Даже реклама и аннотации - из того далёкого года. Альбом содержит песни авторства как самих The Beatles, так и других популярных в то время авторов. Качество звучания альбома тоже соответствует шестидесятым годам.
Диск made in EU, но где конкретно, в какой стране, непонятно. Информация на обложке и диске отсутствует.
Общее впечатление: качественное переиздание альбома любимой группы.
Достоинства:
На лицевой и тыльной стороне альбома, размещены большие, цветные фотографии битлз. На развороте: трек- лист и фотоколлаж группы, прекрасное оформление, европейское издание с лейблом parlophone, отличный звук.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
На пластинке, вышедшей в 1964 году, исполняются не все собственные композиции, но все они звучат прекрасно и достойно. Хорошее впечатление от покупки, и можно приобрести в качестве подарка.
The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластинка
Достоинства:
Внешний конверт - с разворотом (gatefold) из плотного картона с прекрасной полиграфией. Снаружи - фото группы, внутри разворота - список песен с указанием лидирующего вокалиста на каждом треке, аннотация к альбому, написанная к оригинальному выпуску 1964 года, ещё одно фото группы на выступлении и коллаж. Внутренний конверт не только бумажный, но ещё имеется полиэтиленовый антистатический вкладыш. Сам диск тяжёловесный, 180 грамм, довольно ровный. При воспроизведении отсутствует треск и прочие посторонние шумы.
Недостатки:
Не замечены
Комментарий:
Покупка ещё одного диска The Beatles в коллекцию. Переиздание 2012 года четвёртого альбома The Beatles по оформлению соответствует оригиналу 1964 года. Даже реклама и аннотации - из того далёкого года. Альбом содержит песни авторства как самих The Beatles, так и других популярных в то время авторов. Качество звучания альбома тоже соответствует шестидесятым годам.
Диск made in EU, но где конкретно, в какой стране, непонятно. Информация на обложке и диске отсутствует.
Общее впечатление: качественное переиздание альбома любимой группы.
Достоинства:
На лицевой и тыльной стороне альбома, размещены большие, цветные фотографии битлз. На развороте: трек- лист и фотоколлаж группы, прекрасное оформление, европейское издание с лейблом parlophone, отличный звук.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
На пластинке, вышедшей в 1964 году, исполняются не все собственные композиции, но все они звучат прекрасно и достойно. Хорошее впечатление от покупки, и можно приобрести в качестве подарка.