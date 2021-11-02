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The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка

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The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка

Track List

A1I Saw Her Standing There
A2Misery
A3Anna (Go To Him)
A4Chains
A5Boys
A6Ask Me Why
A7Please Please Me
B1Love Me Do
B2P.S. I Love You
B3Baby It's You
B4Do You Want To Know A Secret
B5A Taste Of Honey
B6There's A Place
B7Twist And Shout

Отзывы о товаре The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка

02.11.2021
Яков

Достоинства:
Современный 180-граммовый ремастеринг дебютного альбома The Beatles

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
Современный 180-граммовый ремастеринг дебютного альбома The Beatles, увидевшего свет в 1963 году.  Это было поистине прорывное событие в истории популярной музыки. Пластинка была записана всего за один день и  большинство записанных  на ней песен  было сочинено самими исполнителями. Интересно, что авторами  композиций указаны McCartney-Lennon. Такой последовательности указания авторства больше нет нигде на пластинках The Beatles. Также на пластинке записаны 6 кавер-версий  популярных песен того времени. Причём, именно после исполнения The Beatles ,  эти  песни стали настоящими хитами.    



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1I Saw Her Standing There
A2Misery
A3Anna (Go To Him)
A4Chains
A5Boys
A6Ask Me Why
A7Please Please Me
B1Love Me Do
B2P.S. I Love You
B3Baby It's You
B4Do You Want To Know A Secret
B5A Taste Of Honey
B6There's A Place
B7Twist And Shout
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.11.2021
Яков

Достоинства:
Современный 180-граммовый ремастеринг дебютного альбома The Beatles

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
Современный 180-граммовый ремастеринг дебютного альбома The Beatles, увидевшего свет в 1963 году.  Это было поистине прорывное событие в истории популярной музыки. Пластинка была записана всего за один день и  большинство записанных  на ней песен  было сочинено самими исполнителями. Интересно, что авторами  композиций указаны McCartney-Lennon. Такой последовательности указания авторства больше нет нигде на пластинках The Beatles. Также на пластинке записаны 6 кавер-версий  популярных песен того времени. Причём, именно после исполнения The Beatles ,  эти  песни стали настоящими хитами.    


The Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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